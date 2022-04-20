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Гетманцев застеріг компанії, які не сплатили податки за мирний час: «дам час до Великодня»

Народний депутат від «Слуги народу», голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев

Народний депутат від «Слуги народу», голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев застеріг компанії, які ухиляються від сплати податків, користуючись воєнним станом. Про це він написав у своєму телеграмі 20 квітня.

Гетманцев відзначив компанії, які «під час війни попри все платять податки наперед». Серед них: «Хортиця», «Баядера», Philip Morris, «АТБ», «Новус».

Водночас він вказав на «негативні приклади».

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«Підприємці використовують війну як причину не платити податки армії навіть за мирні періоди. Ймовірно, панове вважають, що їхній бізнес матиме сенс і перспективи за негативного розвитку подій», – написав народний депутат.

Він пообіцяв розповісти про такі компанії детальніше згодом: «дам час до Великодня схаменутися».

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 березня про початок в країні податкової реформи та розповів про перші її кроки.

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