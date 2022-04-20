Гетманцев застеріг компанії, які не сплатили податки за мирний час: «дам час до Великодня»

Народний депутат від «Слуги народу», голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев застеріг компанії, які ухиляються від сплати податків, користуючись воєнним станом. Про це він написав у своєму телеграмі 20 квітня.
Гетманцев відзначив компанії, які «під час війни попри все платять податки наперед». Серед них: «Хортиця», «Баядера», Philip Morris, «АТБ», «Новус».
Водночас він вказав на «негативні приклади».
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«Підприємці використовують війну як причину не платити податки армії навіть за мирні періоди. Ймовірно, панове вважають, що їхній бізнес матиме сенс і перспективи за негативного розвитку подій», – написав народний депутат.
Він пообіцяв розповісти про такі компанії детальніше згодом: «дам час до Великодня схаменутися».
Президент України Володимир Зеленський заявив 15 березня про початок в країні податкової реформи та розповів про перші її кроки.
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