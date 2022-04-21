Данія надасть Україні близько 90 мільйонів доларів військової допомоги – Фредеріксен

Данія готова надати надати підтримку оборони України в еквіваленті близько 90 мільйонів доларів, повідомила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським і головою уряду Іспанії Педро Санчесом 21 квітня.
Фредеріксен нагадала, що Данія надавала підтримку Україні, в тому числі військову, від початку повномасштабного російського вторгнення.
«Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну також і в майбутньому. Тому я хочу поінформувати вас, пане президенте, що ми маємо нові внески у вашу безпеку й оборону, це 600 данських крон (ймовірно, 600 мільйонів крон – ред.), що дорівнює близько 90 мільйонам доларів», – повідомила вона.
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Голова данського уряду додала, що це збільшує загальний внесок її країни до близько 1 мільярда крон. Вона також запропонувала допомогу Данії у відбудові звільнених від російських військ територій України.
Фредеріксен і Санчез відвідують Україну з офіційним візитом 21 квітня. Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі із президентом Зеленським йшлося в тому числі про збройну допомогу Україні, її повоєнну відбудову та майбутнє членство в Європейському Союзі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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