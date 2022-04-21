Данія надасть Україні близько 90 мільйонів доларів військової допомоги – Фредеріксен

Данія готова надати надати підтримку оборони України в еквіваленті близько 90 мільйонів доларів, повідомила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським і головою уряду Іспанії Педро Санчесом 21 квітня.

Фредеріксен нагадала, що Данія надавала підтримку Україні, в тому числі військову, від початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну також і в майбутньому. Тому я хочу поінформувати вас, пане президенте, що ми маємо нові внески у вашу безпеку й оборону, це 600 данських крон (ймовірно, 600 мільйонів крон – ред.), що дорівнює близько 90 мільйонам доларів», – повідомила вона.

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Голова данського уряду додала, що це збільшує загальний внесок її країни до близько 1 мільярда крон. Вона також запропонувала допомогу Данії у відбудові звільнених від російських військ територій України.

Фредеріксен і Санчез відвідують Україну з офіційним візитом 21 квітня. Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі із президентом Зеленським йшлося в тому числі про збройну допомогу Україні, її повоєнну відбудову та майбутнє членство в Європейському Союзі.