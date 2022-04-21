Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги – 200 тонн боєприпасів і військових вантажів. Це вдвічі більше, ніж було до цього. Про це у Києві заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Іспанський прем'єр додав, що його країна також звернеться до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати ймовірні воєнні злочини Росії в Україні, Іспанія планує направити своїх слідчих.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес та його колега з Данії Метте Фредеріксен сьогодні зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Вони також відвідали Бородянку, яка зруйнована внаслідок російської окупації.

Напередодні до Бородянки приїжджав голова Європейської ради Шарль Мішель.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. У Бородянці досі тривають розбори завалів будинків, які знищили російські військові.