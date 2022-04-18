Поліція розслідує майже 900 кримінальних справ щодо зниклих під час війни українців. Про це під час брифінгу 18 квітня повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

«На сьогодні Національна поліція зареєструвала майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих наших громадян на територіях, які перебували і все ще, на жаль, перебувають під окупацією», – зазначив він.

Окрім того, Нацполіція, за словами Пантелеєва, також розслідує понад 500 справ щодо викрадення мирних жителів та понад 2,5 тисячі, які стосуються загибелі громадян України.

Він також додав, що у Національної поліції є цілодобова гаряча лінія, куди можуть звернутися родичі зниклих чи загиблих внаслідок військової агресії Росії осіб – 0 894 201 867.

Раніше у МВС повідомляли, що лише на Київщині у місті Бородянка зниклими безвісти вважаються 200 людей.