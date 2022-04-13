«Це був терор і жах». На Сумщині через російську окупацію загинули понад 100 мирних жителів – Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє, що наразі відомо про понад 100 загиблих внаслідок російської окупації, значну кількість людей вважають зниклими безвісти.

«У нас більше 100 загиблих серед мирних жителів в області, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем. Багато хто зник безвісти, є люди, які перебувають у полоні, щодо них працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах, у лісах знайдені розстріляні машини, що трапилося з людьми з цих машин невідомо», – розповів Живицький на брифінгу в українському медіацентрі.

За його словами, багато поранених продовжують перебувати у лікарнях Сумської та сусідніх областей.



«Російські військові обстріляли все навколо. стріляли в мирних жителів – навіть в людей похилого віку, в дітей. люди не могли бути в своїх домівках. вони ночували, ховались десь на болотах, на сільгосппідприємствах, бо все обстрілювалося з танків, гранатометів, кулеметів, автоматів. Це просто був терор і жах, який чинили росіяни. Також знайдені тіла зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову – це страшні речі», – розповів Живицький.

В ООН станом на 12 квітня підтвердити загибель 1842 і поранення 2493 цивільних людей через війну Росії проти України. Про в організації зауважують, що реальні цифри є «значно вищими».

Територію Сумської області 8 квітня звільнили від російських військових.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».