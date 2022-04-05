Шмигаль розповів, як працюватиме відновлення деокупованих територій

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень щодо відновлення звільнених територій, в тому числі – механізм оцінки, чи підлягають пошкоджені бойових діями будівлі відновленню. Про це пресслужба уряду повідомила 5 квітня з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«За останні кілька днів українські війська звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області. Весь світ побачив сотні вбитих і закатованих українців, побачив майже повністю зруйновані міста, побачив майже повністю зруйновану критичну інфраструктуру. Наша задача — відновити життя на цих територіях, наскільки це можливо», – сказав він на засіданні 5 квітня.

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Шмигаль також повідомив, що в прифронтових містах триває роздача наборів гуманітарної допомоги – харчів та засобів гігієни, яких роздали майже 200 тисяч.

«Найбільше: в Донецькій, Харківській та Київській областях. Всього сформуємо майже 12 мільйонів таких наборів, вже закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 мільярди гривень», – зазначив він.

Паралельно з оцінкою обсягів пошкоджень «Укрзалізниця» буде закуповувати будівельні матеріали для передачі на місця, сказав голова уряду.

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Він також підкреслив, що значних пошкоджень зазнала й критична інфраструктура – зокрема, газопроводи, лінії електропередач, водопостачання.

За його словами, «Нафтогаз» допоможе профінансувати відновлення цієї інфраструктури. Для цього через «Ощадбанк» компанії буде надано кредит на 4,5 мільярда гривень.

За даними Міністерка економіки, станом на 28 березня одноразові збитки української економіки від повномасштабної російської агресії склали 564,9 мільярдів доларів.