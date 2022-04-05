«Відбудувати «Мрію». Чи зможе Україна створити новий найбільший літак світу після знищення війною АН-225?

У перші дні війни російські війська обстрілом знищили ангар і спалили найбільший літак світу – АН-225 «Мрія», який був на летовищі в Гостомелі, за який велися запеклі бої. Після звільнення Гостомеля на Київщині українськими військами – коли вдалося побачити рештки спаленої «Мрії» – в авіаційних колах України знову обговорюють можливість побудови нового літака Ан-225. Радіо Свобода поспілкувалась з фахівцями – їхні думки розділились: все залежатиме, для яких цілей будувати нову «Мрію». Бої за летовище в Гостомелі почалися одразу з російським вторгненням в Україну. Гостомель мав стратегічне значення і Росія планувала використати аеродром під Києвом для висадки десанту для взяття української столиці. Бої були запеклими і Гостомель переходив з рук в руки. В перші ж дні війни чи то ракета, чи бомба влучила у величезний ангар, в якому стояла «Мрія» – літак згорів, але не цілком.

«Знищення української авіації, авіаційної техніки та інфраструктури в аеропорту Гостомель не було випадковим. Не все знищено прямим потраплянням бомби чи ракети. А решта руйнувань – це свідомі дії російських військ. Російські війська просто розстрілювали наші літаки з метою вивести техніку з ладу», – каже у своєму відеоблозі на YouTube командир екіпажу «Мрії» Дмитро Антонов. Побачити як саме виглядає найбільший літак світу – чи радше те, що від нього залишилося – випало українським військовим, які звільняли Гостомель.

Трохи історії АН-225 проєктувався «Антоновим» для космічної програми СРСР. Він на «спині» мав нести корабель багаторазового використання «Буран», який мав запускатись з висоти понад 10 кілометрів з літака. АН-225 став до ладу в 1988 році і був єдиним екземпляром такого класу у світі. З закриттям програми «Буранів» літак залишився без роботи. Розпад СРСР він зустріч на космодромі Байконур в Казахстані. Там він стояв до кінця 1990-х, коли за ініціативою генерального конструктора «Антонова» Петра Балабуєва за президенства Леоніда Кучми Ан-225 вдалося переправити в Україну. В Україні він теж стояв «без діла» кілька років, а потів було вирішено переробити літак на транспортний і йому дали назву «Мрія».

У світі був попит на перевезення «Мрією», але не аж такий великий. У середньому «Мрію» задіювали біля десяти разів на рік. Були вантажі, – наприклад енерготурбіни – які міг доставити на різни континенти лише літак «Мрія». Кардинально ситуацію змінила епідемія ковіду. «Мрія» стала надзвичайно затребуваною – виконувала дуже багато рейсів – зокрема розвозячи з Китаю анти-ковідні засоби – маски, дезінфектори, апарати штучного дихання... «Мрію» – як найбільший літак світу – й раніше виходили зустрічати в аеропортах п’яти континентів тисячі авіаентузіастів, а коронавірус зробив літак ще й рятівником світу від пандемії.

«Під час ковіду «Мрія» за один рейс могла мало не на півроку заповнити потребу невеликої європейської країни в антиковідних засобах», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода авіаексперт Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Але 24 лютого Росія напала на Україну, завдала ракетних ударів по усій країні, і летовищу Гостомеля, і «Мрія» згоріла…

Відновлювати чи не відновлювати? Дискусії про відновлення «Мрії почалися ледь не одразу після знищення літака – тема ця виявилась болючою для українців – та й для ентузіастів авіації цілого світу.

«Мрія» стала символом України, гордістю України, навіть восьмим дивом світу

«Зараз всі засоби мають бути спрямовані на перемогу у війні… Щодо літака, то кошти які мають бути вкладені – будуть значно більшими ніж літак зможе заробити. Тоді питання: а навіщо це робити? Але ви зрозумійте, що за ці роки «Мрія» стала символом України, гордістю України, навіть можна сказати – восьмим дивом світу. Тому я вважаю, що відновлювати треба. «Мрія» популяризувала Україну у світі», – пояснює пілот із 28-річним стажем Дмитро Антонов. Щодо грошей, то – за приблизними оцінками – побудова нової «Мрії» може коштувати десь понад три мільярди гривень – 120 мільйонів доларів. Таку суму називала кілька років тому коли йшлося про побудову другої «Мрії» на додачу до першого літака АН-225. Фігурували й інші, вищі, суми – 460 мільйонів доларів, навіть мільярд доларів…

Але в інтерв’ю Радіо Свобода фахівці закликають не поспішати з оцінками. «Не можу сказати, скільки це коштуватиме. Зараз працює комісія з цього питання і вона потім визначить. За часом – роки два займе», – каже в інтерв’ю Сергій Михайленко, провідний конструктор «Антонова».

Таких літаків багато не потрібно, але пара таких літаків світові потрібні. Дуже потрібні!

«Це найбільший у світі літак. Він був створений великою працею і це найунікальніший літак. Він сідав практично на всіх аеродромах, скрізь, брав величезні вантажі. Зрозуміло, що такий літак потрібен. Таких літаків багато не потрібно, але пара таких літаків світові потрібні. Дуже потрібні!» – додає Михайленко. Олена Желязо, ексочільниця Управління інформаційних комунікацій Держпідприємства «Антонов» в інтерв’ю Радіо Свобода теж зауважує: «Остаточна вартість – поки спеціалісти цього не скажуть і комісія не підпише папери і не візьме на себе відповідальність – ми не можемо кричати «Все пропало!». Друга «Мрія» Наразі немає спільної думки – чи відновлювати напів знищену «Мрію», чи добудовувати корпус другої «Мрії», яка стоїть в ангарі на ДП «Антонов» у Києві. Це переважно носова частина та середній фюзеляж. Готовність цього другого літака оцінювали раніше в 60-70 відсотків.

«Корпус другий є, але це лише металева частина. Один кілограм літака – через його внутрішнє обладнання – коштує дорожче, аніж кілограм золота. Для нової «Мрії» навіть стара конструкторська документація буде непридатна. Ми не зможемо поставити самі ті тисячі електродвигунів, елементів пневмо- чи гідросистем… Тобто, внутрішнє обладнання нам доведеться робити на західних і українських аналогах. Це можливо, в світі все можливо, але єдине що зупиняє – це співвідношення критеріїв ефективності і вартості. Чи є сенс це робити? Я не знаю, наскільки нам зараз потрібен такий другий літак, я не певен», – ділиться своїм скепсисом авіаексперт Валерій Романенко.

Відбудувати можливо, але єдине що зупиняє – це співвідношення критеріїв ефективності і вартості

Також фахівці припускають, що може бути якийсь мікс – взяти за основу фюзеляж другої «Мрії» і перенести все, що вціліло від знищеної Росією першої «Мрії», а решту – добудувати, доскладати... «Новий корпус – це така умовна личинка, там і крила є, і носова частина є. Ясно, що треба з двох робити одну. В старої «Мрії» стійки шасі постраждали, а в новій стійок немає. Скоріше це буде якась колаборація (двох корпусів). І треба конструкторам вирішити що беремо за основу», – пояснює Олена Желязо. В будь-якому разі друга «Мрія» буде коштувати мільярди й мільярди гривень, але, як наголошують фахівці – кошти на новий Ан-225 можна збирати по цілому світу – авіалюбителі на всіх континентах можуть з ентузіазмом відгукнитись на заклик «скинутись» на нову «Мрію». «Розумієте, «Мрія» – це не масовий ширпотреб, це поштучна, унікальна річ. Через те, що багато речей робляться спеціально для такого літка – тому кошторис буде вищим. Унікальні речі вони взагалі більше коштують», – пояснює Желязо. Ось лише кілька англомовних дописів на Фейсбуці з різних континентів: Немає «Конкорда», немає Шаттла, і ось зараз немає АН-225 – це сертифкаіт зубожіння (світу)

Я любив цей літак. З Кенії я підтримую Україну. Боже благослови її

«Мрія» живе у всіх у нас і вона НІКОЛИ НЕ ПОМРЕ!!!

Яка концепція? Також експерти зауважують, що для нової, другої «Мрії» має бути чітка концепція – або це транспортний літак, як і попередній знищений Ан-225, або можна повернутися до старої космічної концепції – тільки у співпраці вже зі США, наприклад, чи іншими західними країнами – щоб запускати багатоцільові космічні апарати на великих висотах.

«Мрія» – це не масовий ширпотреб, це поштучна, унікальна річ

Саме через другий підхід «Мрією» не так давно цікавився Китай, який активізує космічну діяльність. «Вочевидь, буде рішення «Мрію» модернізувати і зробити з неї транспортний літак. Розумієте, це трошки як мікроскопом забивати цвяхи… Тому нині коли відтворювати «Мрію, треба розуміти, що саме будуть відтворювати. Те, що хоче світ – і це зрозуміло на 100 відсотків – світ хоче побачити «Мрію» в небі», – каже в інтерв’ю Олена Желязо.

Я цілком впевнений у тому, що нова «Мрія» буде!

«Якщо йдеться про іміджевий проєкт – тобто, повернути в той облік, в якому вона була перед тією страшною пожежею, – це одна розмова, це одні гроші. Відновлювати «Мрію» і робити з неї транспортний літак – це стовідсотково іміджевий проєкт. Це дорога штучка», – каже вона, додаючи, що все ж краще майбутнє для «Мрії» – це космічне. Або може бути навіть дві «Мрії» – одна транспортна, а інша – нехай у віддаленій перспективі – космічна.