Голови урядів Іспанії та Данії прибули до Києва для зустрічі з Зеленським

До Києва 21 квітня для зустрічі президентом України Володимиром Зеленським прибули голови урядів Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен.

«Щойно приїхав до Києва. Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії», – написав у твітері Санчес.

Офіс голови уряду Данії поширив від її імені таку заяву: «Я захоплююся президентом Зеленським і українським народом за їхню мужність, і за те, як вони продовжують захищати свою країну від незаконної війни Путіна. Данія продовжує допомагати Україні. Захід стоїть разом, щоб підтримати український народ».

Раніше цього тижня Педро Санчес анонсував повернення з евакуації до Києва посольства Іспанії в Україні.

Після того, як на початку квітня російські війська залишили Київську область та ще кілька регіонів на півночі України, посольства західних держав стали повертатися до української столиці.

20 квітня Київ відвідав голова Європейської ради Шарль Мішель.