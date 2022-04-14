Зеленський розповів про переговори з Макроном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори зі президентом Франції Емманюелем Макроном 14 квітня.

«Обговорили розслідування російських злочинів, спротив українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!» – написав Зеленський у твітері.

Напередодні президент Зеленський, коментуючи відмову президента Франції назвати російську агресію проти України геноцидом, заявив, що сам не чув цю заяву Макрона, але «такі речі для нас дуже болючі».

«Тому я обов’язково зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли знайде час», – пообіцяв він.

У своєму повідомленні в твітері президент України не уточнив, чи йшлося про це під час сьогоднішньої розмови. На сайті голови держави повідомлення про розмову наразі немає.

Макрон у твітері написав, що під час телефонної розмови запевнив Зеленського у підтримці і подальшій допомозі України в протидії агресії Росії. Він також висловив переконання, що російська влада має бути притягнута до відповідальності за «жахливі злочини», скоєні в Україні.

Напередодні Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Макрона, назвавши її такою, що «розчаровує». У відомстві заявили, що наразі немає «ані моральних, ані реальних підстав вести розмови про «братні» зв’язки російського та українського народів».

Раніше цього тижня президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджував, що росіяни і українці є «братами».

Відповідаючи в інтервʼю телеканалу France 2, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати».

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Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид», маючи на увазі дії російського лідера Володимира Путіна щодо українців.

Інші світові лідери, такі як британський премʼєр Борис Джонсон та польський президент Анджей Дуда, також використовували слово «геноцид», щоб описати дії Росії в Україні. Використання такої риторики наразі не тягне за собою ніяких юридичних наслідків, але має значну політичну вагу.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.