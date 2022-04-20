Резніков обговорив із міністром оборони Британії підтримку української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 20 квітня про «конструктивну» розмову з секретарем Великої Британії з оборони Беном Воллесом.
За його дописом у твітері, розмова стосувалася подальшої підтримки Збройних сил України.
«Ми обговорили практичні кроки щодо того, як посилити потенціал та спроможності української армії, аби ефективно відбивати підступну російську агресію проти України», – зазначив він.
Бен Воллес публічно наразі не коментував розмову.
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 16 квітня пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надати бронетехніку «найближчими днями».
За спостереженнями народного депутата України Сергія Рахманіна, західні та європейські політики пережили «психологічний злам» щодо надання Україні зброї після перших свідчень про воєнні злочини російської армії, зокрема, в Бучі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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