Воєнні злочини в Бучі вплинули на рішучість у наданні зброї Україні – Рахманін

У західних та європейських політиків відбувся певний психологічний злам після воєнних злочинів у Бучі, це вплинуло на рішучість надання озброєння Україні. Про це 14 квітня заявив в ефірі Радіо Свобода Сергій Рахманін, народний депутат України від «Голосу».

«Жорстокі вбивства в Бучі, ці воєнні злочини проти людства, які стали відомі всьому світу, вони трохи змінили ставлення західних та в першу чергу європейських політиків до цієї війни. Це певним чином вплинуло на їхню здатність, готовність, рішучість надавати нам зброю. З мертвої точки ситуація з Німеччиною в постачанні озброєння зсунулась саме після Бучі, і в США ці процеси прискорилися після оприлюднення подробиць Бучанської трагедії. З одного боку, вони переконалися, що ми стоїмо, з іншого боку, війна для них стала страшніша. Вони зрозуміли нарешті, який страшний Путін, вони злякалися», – сказав Рахманін.

За його словами, те, що Україні нарешті починають давати важке озброєння і не приховують цього факту – це величезний крок вперед.

«Це означає, що поступово ми будемо отримувати все більш важке, більш складне озброєння, яке поступово буде змінювати ситуацію і дозволить нам перехоплювати або закріплювати ініціативу на тих ділянках фронту, де ми маємо успіхи», – зауважив депутат.

Рахманін пояснює: отримання допомоги відбувається так повільно зокрема через те, що США, перед тим як надавати нам більшу військово-технічну допомогу, хотіли остаточно переконатися, що Україна спроможна чинити опір і далі.

«Зараз, наскільки я розумію, вони остаточно переконалися і в тому, що ми здатні боротись стільки, скільки треба, і в тому, що ми дуже ефективно використовуємо ту зброю, яку нам надають, – додав він. – Гелікоптери Мі-17 ми просили з грудня минулого року, і в січні нам пообіцяли розглянути таку можливість. На жаль, нам надають їх тільки в середині квітня, але сам факт: нам надають і повітряні судна, і важку артилерію, і броньовану техніку. Якби у нас були відповідні засоби три-чотири тижні тому, зараз питання деблокування Маріуполя не стояло б».

Адміністрація Байдена санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

13 квітня стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.