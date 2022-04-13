Зеленський обговорив з Байденом пакет оборонної та можливої фінансової підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України, а також посилення санкцій проти РФ. Про це сам Зеленський повідомив у твітері.

«Продовжив постійний діалог із президентом США. Оцінили російські воєнні злочини. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій», – написав Зеленський у твітері.

У Білому домі наразі не повідомляли про деталі і перебіг розмови. Раніше президент США Джо Байден повідомляв, що перебуває на постійному зв’язку з президентом України Володимиром Зеленським відколи Росія вторглася в Україну.