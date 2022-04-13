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Зеленський обговорив з Байденом пакет оборонної та можливої фінансової підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (фото комбіноване)

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України, а також посилення санкцій проти РФ. Про це сам Зеленський повідомив у твітері.

«Продовжив постійний діалог із президентом США. Оцінили російські воєнні злочини. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій», – написав Зеленський у твітері.

У Білому домі наразі не повідомляли про деталі і перебіг розмови. Раніше президент США Джо Байден повідомляв, що перебуває на постійному зв’язку з президентом України Володимиром Зеленським відколи Росія вторглася в Україну.

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