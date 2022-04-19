До Києва на зустріч із Зеленським збирається премʼєр-міністр Іспанії

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес найближчими днями відвідає Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє 19 квітня CNN із посиланням на неназваного іспанського урядовця. Чиновник сказав, що не може оприлюднити більше інформації «з міркувань безпеки».

Іспанія оголосила 18 квітня, що відновить роботу свого посольства в Києві «найближчими днями». Посольство було закрито, а персонал був евакуйований до столиці Польщі Варшави невдовзі після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.

Відкриття стане «новим знаком прихильності іспанського уряду та суспільства українському народу», сказав Санчес 18 квітня іспанському TV Antena 3.

Після того, як на початку квітня російські війська залишили Київську область та ще кілька регіонів на півночі України, посольства західних держав стали повертатися до української столиці.