Міністр закордонних справ Ірландії відвідає Київ

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені 14 квітня відвідає Київ, щоб обговорити підтримку України його країною, повідомляє Департамент закордонних справ Ірландії.

Ковені відвідає райони української столиці, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення, а також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Він стане першим міністром закордонних справ держави-члена Ради Безпеки ООН, який відвідає Київ відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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«Його (Ковені – ред.) переговори з українським урядом будуть зосереджені на тому, як Ірландія може продовжувати надавати Україні політичну, безпекову та гуманітарну підтримку, допомагати Україні у її заявці на отримання статусу кандидата в ЄС, розширення санкцій Євросоюзу проти Росії та притягнути Росію до відповідальності за її жорстоке та невиправдане вторгнення», – йдеться в заяві Департаменту закордонних справ.

Ірландія надала 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги країні та українським біженцям у сусідніх країнах, а також 33 мільйони євро нелетальної допомоги українським військовим через Європейський фонд миру.

Як зазначає МЗС Ірландії, країна «була на передньому рубежі запровадження жорстких санкцій» та притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права, в тому числі в зверненні до Міжнародного кримінального суду.

МЗС України не анонсувало публічно візит голови дипломатії Ірландії.

Після звільнення від російських військ Київської області низка лідерів західних країн відвідали столицю. Зокрема, президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії прибули до Києва 14 квітня, вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.