Зеленський заявив про відсутність офіційних звернень від офісу Штайнмаєра щодо візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Офіс президента України не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо візиту німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.

«Я як президент, і наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну», – заявив Зеленський на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві.

За словами Зеленського, в умовах війни та щоденної загибелі людей в Україні вона має право дозволити собі «приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують».

«Завтра буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, сили та єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує. Серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю», – сказав Зеленський.

12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що влада України висловилася проти його візиту до Києва, який президент Німеччини мав намір здійснити.

Штайнмаєр сказав, що був готовий приїхати в українську столицю разом із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щоб «надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною».

«Я був готовий до цього. Але, очевидно, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», – сказав Штайнмаєр.

Раніше видання Bild із посиланням на джерела повідомило, президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

4 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував з приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що такі заяви є недостатніми, бо потрібні дії – у вигляді жорстких санкцій проти РФ (зокрема, енергетичне ембарго), а також надання Україні зброї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 квітня у твітері закликав не недооцінювати те, що Німеччина робить для України.

«Взяти на себе відповідальність означає: Німеччина поставляє в Україну зенітні ракети і багато інших товарів військового призначення. Важливо і не слід недооцінювати: ми тісно координуємо це з усіма нашими союзниками. Ми не робимо це поодинці», – написав Шольц.