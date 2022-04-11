Голови урядів України та Литви відвідали Бородянку на Київщині

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене від російських загарбників смт Бородянка на Київщині.

Як передає урядовий портал, очільники урядів оглянули руйнування, завдані російськими військами.

«Бородянка – одна з болючих ран на тілі України. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна – це те, що несе так званий «русскій мір». Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах. Литва, наші європейські партнери, підтримують нас на шляху встановлення справедливості», – сказав Денис Шмигаль.

Інгріда Шимоніте, у свою чергу, у твітері написала: «Сьогодні мій візит в Україну почався в Бородянці. Неможливо описати те, що я тут побачила і відчула».

Нині рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у Бородянці.

За даними влади, до робіт залучено майже 200 людей і понад 40 одиниць техніки. Допомагають рятувальникам також 40 добровольців із Києва. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, піротехніки знешкодили близько 800 вибухонебезпечних предметів, зокрема, є заборонені Женевською конвенцією.