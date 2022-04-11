Канцлер Австрії розповість Путіну правду про війну в Україні – міністр Шалленберґ

Канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі в Москві 11 квітня має намір розповісти президенту Росії Володимиру Путіну «правду» про війну в Україні, сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ. Негаммер стане першим лідером з країни ЄС, який зустрінеться з Путіним після початку російського вторгнення в Україну.

Переговорам із Путіним передувала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві 9 квітня.

Виступаючи напередодні зустрічі ЄС у Люксембурзі 11 квітня, міністр Шалленберґ сказав журналістам, що «важливо зустрітися віч-на-віч і сказати йому (Путіну – ред.), яка є реальність: цей президент де-факто програв війну морально».

«Це має бути в його (російського лідера – ред.) власних інтересах – щоб хтось сказав йому правду. Я вважаю, що це важливо, і ми повинні це зробити, якщо хочемо врятувати людські життя. Причина зустрічі в тому, що ми не хочемо втрачати жодної можливості, ми повинні використовувати будь-який шанс, щоб покласти край гуманітарній пекельній ситуації в Україні... кожен голос, який допоможе Путіну побачити реальність за стіною Кремля – це не втрачений голос», – наголосив Шалленберґ.

Австрія – нейтральна країна, яка не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю.

За повідомленнями, візит канцлера погоджений із лідерами ЄС.

Раніше у ролі посередників на російсько-українських переговорах намагалися виступати премʼєр-міністр Ізраїлю і президент Туреччини. Наразі не оголошено, з якими конкретними пропозиціями їде до Путіна канцлер Австрії.