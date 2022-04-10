До Москви на зустріч із Путіним їде канцлер Австрії

Канцлер Австрії Карл Негаммер 11 квітня приїде до Москви та зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Він буде першим європейським лідером, який відвідає Москву з 24 лютого, коли розпочалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну, жертвами якого вже стали тисячі людей.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит австрійського канцлера.

Як повідомив Негаммер журналістам, він має намір говорити з Путіним про можливість діалогу Росії з Україною та про воєнні злочини, скоєні в Україні. У суботу, 9 квітня, Негаммер провів у Києві переговори з президентом України Володимиром Зеленським, засудивши російську агресію та пообіцявши політичну та гуманітарну підтримку.

Австрія – нейтральна країна, яка не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю.

За повідомленнями, візит канцлера погоджений із лідерами ЄС.

Раніше у ролі посередників на російсько-українських переговорах намагалися виступати премʼєр-міністр Ізраїлю і президент Туреччини. Наразі не оголошено, з якими конкретними пропозиціями їде до Путіна канцлер Австрії.