Для оформлення гуманітарних вантажів на кордоні знадобиться тільки декларація – Шмигаль

Кабінет міністрів спростив оформлення гуманітарної допомоги на кордоні, повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль 23 березня.

«Сьогодні на засіданні Уряду прийняли постанову, згідно з якою для завезення гуманітарної допомоги потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється дуже швидко. Вказуємо відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все», – заявив він.

За словами Шмигаля, гуманітарну допомогу Україні можна адресувати військово-цивільній адміністрації, профільному міністерству чи конкретній громаді.

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Також уряд скасував перелік товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Відтак у якості гуманітарного вантажу можна вести будь-які легальні товари.

«Тепер не потрібно отримувати будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завезти гуманітарний вантаж. Це ще більше заощадить час на доставці», – прокоментував прем’єр.

Шмигаль додав, що Україна має домовленості з 14 європейськими країнами про проїзд без дозволів для перевізників гуманітарної допомоги.

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«Це Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина. Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн», – зазначив голова уряду.

За даними Державної прикордонної служби, станом на 22 березня від початку повномасштабної російської агресії прикордонники Західного регіонального управління пропустили 15 054 автомобілів з гуманітарними вантажами.