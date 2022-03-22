Через обстріли військами РФ на Оболоні у Києві 1 людина загинула, 3 поранені – Жирнов

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що через сьогодншні обстріли військами РФ в Оболонському районі Києва одна людина загинула і троє зазнали поранень.

«Унаслідок удару, що був нанесений по житловому масиву Оболонського району, загорілися дві будівлі та вантажівка. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Завдяки діям сил протиповітряної оборони вдалося збити ракету, яка могла уразити інші обʼєкти міста», – повідомив Жирнов.

За його словами, ще одна ракета системи залпового вогню «Смерч» упала в річку Дніпро та не здетонувала – ніхто не постраждав.

«Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили у столиці 72 житлові будинки, 6 приватних садиб, 11 шкіл та 5 дитячих садочків», – повідомив Жирнов.

Голова військової адміністрації Києва повідомив, що за останні 27 днів у столиці затримано 162 диверсанти, у тому числі у складі 14 груп.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Оболоні у Києві через обстріл військ РФ загорілася вантажівка і дві будівлі.

У Києві триває комендантська година до 7-ї ранку 23 березня.