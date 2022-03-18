«Жодних паперів на митниці»: Шмигаль анонсував спрощення митних процедур

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощення розмитнення товарів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль увечері 18 березня.

Про це рішення він повідомив, перераховуючи кроки зі спрощення регуляції роботи бізнесу.

«Ми ставимо за мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів, одразу після прийняття та набрання чинності змін до Митного та Податкового кодексів. За декларативним принципом», – сказав Шмигаль.

За його словами, ті підприємці, які захочуть залишатися на загальній системі, сплачуватимуть лише податок на додану вартість, при цьому таке оформлення не має займати більше 15 хвилин.

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«Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнюйте ВМД-декларацію (вантажну митну декларацію – ред.) і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод», – пообіцяв голова уряду.

Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада «якнайшвидше» звільнить від мита та податку на додану вартість всі товари, які сьогодні прямують до України.

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 березня про початок в країні податкової реформи та розповів про перші її кроки.