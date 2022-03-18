На рахунки 99,99% одержувачів пенсій зарахували кошти – Кабмін

Станом на 17 березня банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів пенсій. Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

У регіонах, де проводиться виплати, доставлено 73,72% профінансованої суми, додають у відомстві.

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«Всього на виплату пенсій березня Пенсійний фонд України спрямував 47,1 мільярда гривень: 10,6 мільярда гривень – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 36,5 мільярда гривень – через уповноважені банки», – пояснюють у Кабміні.

2 березня уряд України перезавантажив «гарячу лінію» 1545 для оперативного збору запитів з гуманітарних питань (зокрема, і з питань соціальних виплат та отримання пенсій).