Пенсії під час воєнного стану виплачуються своєчасно – Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України забезпечує вчасну виплату пенсій під час воєнного стану, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона також додала, що кошти виплачуються в повному обсязі.

«Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого, відповідно до графіку фінансування», – наголосила очільниця Мінсоцполітики.

Окрім того, за її словами, Пенсійний фонд перерахував в повному обсязі кошти на виплату пенсій, виплату і доставку яких за місцем фактичного проживання одержувачів здійснює Акціонерне товариство «Укрпошта». Період такої доставки подовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.