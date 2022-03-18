Бізнес може приймати платежі картками навіть без доступу до РРО – «Приватбанк»

Українські підприємці можуть приймати оплату банківськими картками через POS-термінали «Приватбанку» незалежно від можливості використовувати реєстратори розрахункових операцій, повідомляє пресслужба державного банку 18 березня.

«Наразі 125 тисяч POS-терміналів, встановлених «ПриватБанком», щоденно працюють. Крім того, є можливість прийому оплати за допомогою мобільного додатку «Термінал» без фізичного POS-терміналу», – йдеться в повідомленні.

За словами керівника дирекції банку по роботі з бізнес-клієнтами Євгена Заіграєва, «Приватбанк» шукає можливість встановлювати термінали чи мобільні додатки підприємцям навіть у тих регіонах, де ведуться бойові дії.

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«За уточненнями, які отримав ПриватБанк від Державної податкової служби України, під час воєнного стану всі штрафні санкції за порушення законодавства з питань наявності та використання РРО скасовано», – зазначає банк.

Він також заявляє про скасування комісії для всіх інтернет-магазинів та клієнтів при безготівковій оплаті картками українських банків через сервіс Liqpay до кінця березня.

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 березня про початок в країні податкової реформи та розповів про перші два кроки.