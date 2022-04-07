Австрія вслід за іншими країнами ЄС вирішила вислати російських дипломатів

Австрія вслід за іншими країнами Європейського союзу вирішила вислати російських дипломатів.

Речниця міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберґа оголосила, що чотирьох російських дипломатів змушують виїхати за дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.

На відміну від інших країн ЄС, серед яких Франція, Італія і Німеччина, у МЗС Австрії не вказують, що цей крок пов’язаний із неспровокованим вторгненням Росії в Україну і звірствами російських військових, вчиненими там.

За словами речниці, троє дипломатів, які працюють в російському посольстві, і один, який базується в Зальцбурзі, мають залишити країну до 12 квітня.

Країни ЄС оголосили про рішення вислати російських дипломатів цього тижня на тлі глобального обурення після появи новин про масові вбивства цивільних на Кивщині за час перебування регіону під контролем російських військ.

Про видворення російських дипломатів повідомила низка європейських країн, в тому числі Румунія, Словенія, Греція, Данія, Швеція, Німеччина, Франція, Італія. Росія обіцяла заходи у відповідь.

Загалом від 4 квітня 206 російським дипломатам наказали залишити європейські країни – це найбільш масштабний такий крок за останні роки.

Крім того, більше ніж 100, за повідомленнями, вже були видворені з початку масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.