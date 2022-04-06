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Греція висилає 12 російських дипломатів

Про це рішення повідомило МЗС Греції 6 квітня

Греція висилає 12 російських дипломатів із країни – про таке рішення міністерства закордонних справ країни стало відомо 6 квітня.

За повідомленням МЗС, грецька влада «оголосила персонами нон-ґрата 12 членів дипломатичних та консульських місій Російської Федерації, акредитованих у Греції».

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Міністерство не навело конкретних підстав для видворення, проте послалося на Віденську конвенцію щодо дипломатичних відносин 1961 року та аналогічний документ щодо консульських відносин 1963 року.

За повідомленням, відомство сповістило по рішення посла Росії.

Про видворення російських дипломатів напередодні повідомила низка європейських країн, в тому числі Румунія, Словенія, Данія, Швеція, Німеччина, Франція, Італія. Росія обіцяла заходи у відповідь.

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