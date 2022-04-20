Мішель впевнений, що ЄС «рано чи пізно» запровадить ембарго на російські енергоносії

Рано чи пізно Європейський Союз зможе відмовитися від російських нафти та газу – таке переконання висловив голова Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 20 квітня.

Один із журналістів поставив питання щодо позиції Німеччини у питанні ембарго на російський газ і нафту. Відповідаючи на нього, Зеленський висловив думку, що Берлін готовий до ембарго на нафту. Він нагадав, що раніше Німеччина погодилася на ембарго на вугілля, хоча й із кількамісячним відтермінуванням.

«Я думаю, що щодо ембарго на нафту, із об’єднаним тиском країни Євросоюзу за підтримки США та Великої Британії, Німеччина також це зробить… Але ми розуміємо, що будь-який лідер передусім дивиться на своє суспільство, свій народ, свої медіа. Не українці, американці чи французи, а ваше суспільство повинно дивитися на цю проблему», – заявив Зеленський, звертаючись до представника німецьких медіа.

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Він висловив вдячність німцям, які протестують на підтримку України:

«Ми думаємо, що широкий загал у Німеччині нас підтримує, відтак що більше ви… ставите таких питань не мені, а вашому керівництву, то важче буде Російській Федерації», – додав президент.

Шарль Мішель також прокоментував це питання, зазначивши, що Євросоюз постійно обговорює варіанти посилення тиску на Росію.

«Це нелегко, це дуже складно, проти головна мета – зробити так, аби санкції були болісними для Кремля, для їхнього режиму, а не для нас самих. Ось чому щодо всього цього сектору я переконаний – і я вже говорив про це в Європарламенті кілька тижнів тому – що рано чи пізно ми запровадимо санкції проти російської нафти та газу. Я особисто впевнений. І ми вже вирішили, що хочемо зупинити нашу залежність від викопних палив загалом, на це піде час, і від російських газу та нафти зокрема якомога швидше», – заявив голова Європейської ради.

Він додав, що ЄС щодня працює над розробкою відповідних рішень, зокрема, Європейська комісія отримала доручення розробити пропозиції на довгу та середню перспективу, аби досягнути повної відмови від російських енергоносіїв.

Німеччина, основний імпортер російського газу та нафти, досі чинила опір негайному ембарго, але заявляє, що планує поступово відмовитися від російської нафти до кінця року і більшої частини російського газу до середини 2024 року.

Українська влада наполягає на ембарго на російський природний газ, заявляючи, що гроші, які європейські країни сплачують за російські енергоносії, фінансують війну Москви проти України. Європа на початку квітня заборонила імпорт російського вугілля, починаючи з серпня.