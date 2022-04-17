Від 6 квітня в Бородянці під час розбору завалів виявили тіла 41 людини – ДСНС

Від початку проведення робіт із розбору завалів багатоповерхових будинків у Бородянці на Київщині рятувальники виявили тіло 41 загиблого, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи. Всього від 6 квітня з семи зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста на п’яти – роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи», – йдеться в повідомленні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.