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Від 6 квітня в Бородянці під час розбору завалів виявили тіла 41 людини – ДСНС

Рятувальники обстежують завали в Бородянці на Київщині, 11 квітня 2022 року

Від початку проведення робіт із розбору завалів багатоповерхових будинків у Бородянці на Київщині рятувальники виявили тіло 41 загиблого, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи. Всього від 6 квітня з семи зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста на п’яти – роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи», – йдеться в повідомленні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Дістали 26 тіл: у Бородянці розбирають завали знищених військами РФ будинків (фотосвідчення)
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Дістали 26 тіл: у Бородянці розбирають завали знищених військами РФ будинків (фотосвідчення)

Зведений загін ДСНС України інформує, що продовжує розбирати завали знищених військами Росії житлових багатоквартирних будинків у Бородянці, що під Києвом. Раніше з-під руїн двох багатоповерхівок дістали тіла 26 загиблих людей

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