У Бородянці виявили поховання з дев’ятьма загиблими – поліція

У Бородянці на Київщині 20 квітня виявили два поховання з дев’ятьма жертвами російських військових, серед убитих – 15-річна дівчина, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами. В одній могилі були двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років. У другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – четверо чоловіків і дві жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими», – повідомили у поліції Київської області.

За словами Нєбитова, в деяких із загиблих є ознаки катувань. «Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози», – заявив він.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. У Бородянці досі тривають розбори завалів будинків, які знищили російські військові.