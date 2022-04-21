Байден: США нададуть Україні 500 млн доларів прямої економічної допомоги

США нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу, заявив президент США Джо Байден.

«Сьогодні США оголошували і ми готові надати додаткові 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу уряду України», – заявив Байден, додавши, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить один мільярд доларів.

За його словами, Україна зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати свою економіку.

Кількість зруйнованих або пошкоджених російськими військами житлових будинків в Україні обчислюється тисячами і вказати їх остаточну кількість наразі неможливо, оскільки обстріли не припиняються. Міністерка економіки Юлія Свириденко 28 березня оцінила одноразові втрати від російської агресії у 565 мільярдів доларів.

За даними міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на 2 квітня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі.