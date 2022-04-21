Шмигаль у США зустрівся з Байденом, міністеркою фінансів та спікеркою Палати представників

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів низку зустрічей під час свого візиту до Сполучених Штатів. Про це він повідомив у своєму Телеграмі 21 квітня.

Передусім, голова уряду провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Білому домі, в ході якої обговорив розширення фінансової допомоги та посилення санкцій проти Росії.

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«Розповів про звірства окупантів на території України. Про численні жертви та значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру. Ми цінуємо рішучу позицію пана Байдена називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнені до відповідальності», – прокоментував Шмигаль.

Він також обговорив фінансову підтримку України з міністеркою фінансів Джанет Єллен. За оцінкою прем’єра, квітень буде «важким місяцем» для бюджету України.

«Ми обговорили питання наповнення створеного нашим Урядом U24RecoveryFund. Це той Фонд, який допоможе акумулювати кошти, аби продовжувати фінансувати українську армію, всі соціальні зобов’язання, відновлення економіки та інфраструктури», – зазначив він.

Також сторони домовилися спільно закривати шпарини для обходу санкцій проти російської банківської системи.

Під час зустрічі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі Шмигаль також обговорив підтримку людей, які перебувають у зонах бойових дій або поблизу них.

«Подякував пані Пелосі за її послідовну підтримку України впродовж цих восьми років війни, за розуміння проблем і викликів, з якими зіткнулася наша країна», – додав він.

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга анонсував візит прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до США. За його словами, візит має на меті переговори щодо макрофінансової стабілізації.