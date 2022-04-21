Велика Британія заборонить імпорт російського срібла та ікри

Уряд Великої Британії анонсував подальші санкції проти Росії – про це його пресслужба заявила 21 квітня.

За оцінкою уряду, нові обмеження торкнуться товарів на понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.

«Нові санкції – анонсовані сьогодні (четвер, 21 квітня) Секретаркою з міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян і канцлером казни Ріші Сунаком – передбачатимуть заборону на імпорт срібла, товарів із деревини та елітних продуктів із Росії, в тому числі ікри», – заявляє британський уряд.

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Лондон також планує збільшити на 35% мита на товари з Росії та Білорусі вартістю в близько 130 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі на діаманти та гуму.

«Ми користуємося кожною наявною можливістю, аби посилювати тиск на ізоляцію російської економіки, і ці нові заходи будуть закручувати гайки, закриваючи шляхи прибутку, які фінансують воєнну машину Росії», – заявила Тревельян.

Велика Британія 19 квітня оголосила про намір позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної фондової біржі, йдеться в заяві британського податкового органу HM Revenue and Customs (HMRC). Скасування статусу означає, що інвестори більше не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг у Великій Британії у разі торгівлі на Московській фондовій біржі.