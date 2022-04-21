Британія запровадила санкції проти 26 фізичних та юридичних осіб із Росії

Великобританія запровадила санкції проти 26 фізичних та юридичних осіб із Росії.



До санкційного списку британська влада включила т.в.о.голови МНС Росії Олександра Чупріяна, командувача Силами спеціальних операцій РФ Валерія Флюстікова, першого заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи Богданського, колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.



Під санкціями також опинилися концерн « »Калашников», ракетно-космічний центр «Прогрес», Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, Науково-дослідний технологічний інститут імені О.П. Александрова та інші російські НДІ.

Після масштабного військового вторгнення Росії в Україну Великобританія запровадила кілька пакетів санкцій проти Росії. 15 квітня Британія запровадила санкції проти російського мільярдера Романа Абрамовича, директора футбольного клубу «Челсі» Євгена Тененбаума, Давида Давидовича.