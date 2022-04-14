Велика Британія запровадила санкції проти соратників російського мільярдера Абрамовича

Британія запровадила санкції проти директора футбольного клубу «Челсі» та іншого соратника власника «Челсі», російського мільярдера Романа Абрамовича.

Під санкції потрапили директор футбольного клубу «Челсі» Євген Тененбаум і ще один бізнес-партнер Абрамовича Давид Давидович.

Британський уряд заявив, що санкції передбачають заморожування активів на суму 10 мільярдів доларів, пов’язаних із цими двома особами, додавши, що це найбільше заморожування активів, яке коли-небудь накладалося урядом.

«Ми посилюємо тиск на військову машину Путіна і націлюємося на коло людей, найближчих до Кремля, – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. – Ми продовжуватимемо вводити санкції, поки Путін не зазнає невдачі в Україні. Нічого і нікого не знімаємо з порядку денного».

Давидовичу також загрожує заборона на в’їзд, тобто йому буде відмовлено у праві в’їзду або перебування в Британії.

Абрамович, бізнесмен-мільярдер, був серед кількох багатих росіян, доданих минулого місяця до санкційного списку Британії і Європейського союзу. Він заперечує, що має тісні зв’язки з Путіним.

Натомість британський уряд заявив, коли запроваджував санкції проти Абрамовича, що він був близьким союзником Путіна протягом десятиліть.

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