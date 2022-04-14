Велика Британія запровадила санкції проти соратників російського мільярдера Абрамовича

Британія запровадила санкції проти директора футбольного клубу «Челсі» та іншого соратника власника «Челсі», російського мільярдера Романа Абрамовича.
Під санкції потрапили директор футбольного клубу «Челсі» Євген Тененбаум і ще один бізнес-партнер Абрамовича Давид Давидович.
Британський уряд заявив, що санкції передбачають заморожування активів на суму 10 мільярдів доларів, пов’язаних із цими двома особами, додавши, що це найбільше заморожування активів, яке коли-небудь накладалося урядом.
«Ми посилюємо тиск на військову машину Путіна і націлюємося на коло людей, найближчих до Кремля, – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. – Ми продовжуватимемо вводити санкції, поки Путін не зазнає невдачі в Україні. Нічого і нікого не знімаємо з порядку денного».
Давидовичу також загрожує заборона на в’їзд, тобто йому буде відмовлено у праві в’їзду або перебування в Британії.
Абрамович, бізнесмен-мільярдер, був серед кількох багатих росіян, доданих минулого місяця до санкційного списку Британії і Європейського союзу. Він заперечує, що має тісні зв’язки з Путіним.
Натомість британський уряд заявив, коли запроваджував санкції проти Абрамовича, що він був близьким союзником Путіна протягом десятиліть.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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