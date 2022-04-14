Джемілєв розповів про обставини отруєння Абрамовича в Києві

Український політик, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, коли і за яких обставин стало зле Роману Абрамовичу, олігарху, раднику російської групи, яка веде переговори про мир з представниками української влади.

«Третього березня він (Абрамович – ред.) разом із Рустемом Умеровим, народним депутатом та членом міжнародної переговорної групи, і зі своїм помічником Денисом приїхали до Києва. І зайшли у мій офіс у Києві. І одразу стали почуватися зле: сльози, ломота, головний біль. Зрозуміли: щось тут не те, швидко виїхали до Анкари. Там сказали, що це справді хімічне отруєння, а яка саме речовина, поки що зʼясовують», – сказав Джемілєв проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Політик уточнив: про те, що Абрамович збирався приїхати до Києва, «практично ніхто не знав». За словами Джемілєва, після того, що сталося, українські спецслужби провели перевірку в офісі, взяли проби, і лише після цього сам лідер кримськотатарського народу зміг там працювати.

28 березня журналісти газети Wall Street Journal написали, що Романа Абрамовича та двох членів української делегації, зокрема народного депутата України Рустема Умерова, намагалися отруїти невідомою речовиною. За інформацією видання, у них спостерігалося почервоніння очей, постійне та болісне сльозовиділення, а також відшарування шкіри на обличчі та руках. Сталося це 3 березня у Києві.

Рустем Умеров та Роман Абрамович досі не коментували деталей імовірного отруєння.