Російські мільярдери і нафтова компанія судяться в Лондоні через книгу про Путіна

У Лондоні в середу, 28 липня, починаються слухання судових позовів чотирьох російських мільярдерів і провідної російської нафтової компанії «Роснефть» через книгу про президента Росії Володимира Путіна і його шлях до влади.

Британська журналістка Кетрін Белтон і видавництво HarperCollins вимушені захищатися від скарг, зокрема, одного з найбагатших росіян Романа Абрамовича про наклеп.

Книга, видана 2020 року, під назвою «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім перейшов у наступ на Захід» (Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) – результат багаторічного дослідження журналістки, яка працювала в Росії кореспонденткою газети Financial Times.

Кетрін Белтон каже, що намагалася простежити шлях до влади Володимира Путіна і людей в його оточенні, багато з яких, як і сам Путін, були службовцями КДБ – Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а згодом стали високопосадовцями та багатими підприємцями.

Роман Абрамович, відомий, зокрема, як власник лондонського футбольного клубу «Челсі», заявив через своїх адвокатів, що подав позов у березні, оскаржуючи те, що він назвав «низкою неправдивих і наклепницьких тверджень» про нього, включно з інформацією «про придбання і справи футбольного клубу «Челсі».

Абрамович наполягає, що намагався уникнути позову і що його адвокати вели переговори з видавництвом про «взаємоприйнятне вирішення» того, що він вважає проблемою, але видавці не пішли на виправлення «певних тверджень» у книзі.

Інші позивачі проти видавництва, зокрема мільярдер Михайло Фрідман та його партнер-підприємець Петро Авен, також звинувачують видавництво в тому, що вони називають наклепом, а також з метою захисту даних.

Позовником проти видавництва і проти Кетрін Белтон зі звинуваченнями про наклеп названо також підприємця Шалву Чигиринського.

Видавництво HarperCollins належить компанії NewsCorp, яка через компанію NewsUK володіє газетою Sunday Times.

Від імені HarperCollins повідомлено, що видавництво буде «потужно захищати цю книгу, яка отримала схвальні відгуки, і також відстоюватиме право поширювати інформацію у справах, що становлять значний інтерес для суспільства».

Правник лондонської юридичної компанії Howard Kennedy Марк Стівенс, який спеціалізується на справах наклепу, диспутах щодо ЗМІ, а також на питаннях свободи слова та прав людини, сказав «Голосу Америки», коментуючи позов проти журналістки Кетрін Белтон, що ця справа є ще однією ознакою Лондона як «світової столиці судових суперечок щодо наклепу».

Він висловив думку, що така популярність англійського судочинства може бути пов’язана з тим, що закони Англії «налаштовані на користь позивачів, у той час як у США вони дозволять більше критики, ніж у Лондоні».

«В континентальній Європі, звичайно, ви не виграєте таких сум відшкодувань, як у Лондоні», – додав правник.

Схвальні відгуки про книгу

Книга Кетрін Белтон «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім перейшов у наступ на Захід» ( Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) отримала багато позитивних оцінок.

В рецензії на американське видання книги газета New York Times заявляє, що результатом багаторічної роботи Кетрін Белтон став «ретельно складений портрет оточення Путіна і становлення того, що вона називає КДБістським капіталізмом – різновидом жорстокого накопичення багатств, призначених служити інтересам російської держави».

«Старі методи КДБ були пристосовані до нових часів, у яких Путін, втілюючи націоналістичні ідеї, перейняв дореволюційне імперське минуле», – йдеться в статті.

У рецензіях, зокрема, вказано, що Кетрін Белтон підкреслює також відповідальність і навіть співучасть Заходу в тому, що сталося в Росії.

В огляді книги в британській газеті Guardian стверджується, що так звані «силовики», які зібралися довкола Путіна, набиралися майстерності, беручи участь участь в операціях КДБ в останні роки Холодної війни».

«Вони вивчили складні методи відмивання грошей через компанії за кордоном, щоб фінансувати прихильні до Кремля політичні рухи, і створили тіньові мережі, які в обхід санкцій передавали в Радянський Союз західні технології. Вони сіяли дезінформацію, щоб дискредитувати західних лідерів, удосконалювали використання компромату для шантажу підприємців і посадовців, налагоджували союзи з терористичними групами та з організованою злочинністю», – читаємо в Guardian.

Сама авторка Кетрін Белтон окремо дякувала ув’язненому російському опозиційному діячеві Олексію Навальному за згадку її книги у документальній стрічці «Палац Путіна», що зібрала в YouTube понад 100 мільйонів переглядів.