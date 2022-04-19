«Звідки армія буде хороша, якщо решта країни г..но» – російський бізнесмен Тіньков про війну

Російський бізнесмен Олег Тіньков у соцмережах назвав війну в Україні «божевільною». У своєму повідомленні він закликав «колективний Захід» бути «раціональнішим і гуманнішим», тобто дати президенту Росії Володимиру Путіну можливість «зберегти обличчя» заради того, щоб «зупинити бійню».

«Я не бачу жодного бенефіціара цієї божевільної війни! Гинуть невинні люди та солдати. Генерали, прокинувшись із похмілля, зрозуміли, що вони г..но-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні г..но й потонуло в непотизмі, холуйстві та плазуванні перед владою? Кремлівські чиновники шоковані, що не тільки вони, а й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати рештки майна», – написав Тіньков.

Бізнесмен заявив, що в Росії «є дебіли, що малюють Z», але таких, на думку бізнесмена, «у будь-якій країні 10%». Інші 90% росіян проти війни, вважає він.

Засновник «Тінькофф банку» Олег Тіньков не вперше висловлюється проти війни в Україні. 28 лютого він заявив, що держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на бойові дії. 14 квітня бізнесмен повідомляв про намір його сімейного благодійного фонду допомогти українським біженцям в Італії та росіянам, які зазнали поранень.

Упродовж останніх років Тіньков жив переважно в Лондоні, де лікувався від лейкемії. 24 березня на тлі війни в Україні влада Великої Британії внесла підприємця до списку санкцій разом із іншими російськими бізнесменами, чільними менеджерами та політиками.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.