Велика Британія планує позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної біржі

Велика Британія 19 квітня оголосила про намір позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної фондової біржі, йдеться в заяві британського податкового органу HM Revenue and Customs (HMRC). Скасування статусу означає, що інвестори більше не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг у Великій Британії у разі торгівлі на Московській фондовій біржі.

Цей крок є останнім у списку санкцій, які британський уряд запровадив проти Росії після її вторгнення в Україну.

«Оскільки ми продовжуємо ізолювати Росію у відповідь на її незаконну війну з Україною, скасування визнаного статусу Московської фондової біржі дає чіткий сигнал – нових інвестицій у Росію не буде», – заявила міністерка фінансів Великої Британії Люсі Фрейзер.

Визнаний статус фондової біржі – це класифікація, яку HMRC створив з метою оподаткування. Вона передбачає певні пільги для власників цінних паперів, що торгуються на такій біржі.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.