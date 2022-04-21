Королева Великої Британії Єлизавета II відзначає 96-й день народження

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відзначає у четвер 96-річчя. День народження вона проводить у заміському маєтку Сандрінгем.

До графства Норфолк, де до неї приєдналися родина та друзі, монарша особа прибула напередодні вертольотом із Віндзорського замку. Як очікується, вона зупиниться в невеликому котеджі Вуд Фарм, де любив проводити час її чоловік принц Філіп, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.

Протягом усього життя Єлизавета II захоплювалася кіньми. Це відбилося на поштовій марці, випущеній до дня народження, на якому королева зображена з двома поні, пише Бі-Бі-Сі.

Усі урочисті офіційні заходи з нагоди свята відбудуться лише в червні, коли британські монархи за давньою традицією відзначають офіційний день народження, що не збігається з календарним. У червні також стартуватимуть основні урочистості з нагоди «платинового ювілею» сходження Єлизавети II на британський престол. 7 лютого цього року виповнилося рівно 70 років, відколи вона стала королевою.

Єлизавета II, що народилася в 1926-му, зійшла на престол у віці 25 років, змінивши на ньому свого батька Георга VI. У вересні 2015 року вона перевершила рекорд королеви Вікторії за тривалістю перебування на британському троні.