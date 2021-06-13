Єлизавета ІІ прийняла подружжя Байденів у Віндзорському замку

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ зустрілася у Віндзорському замку з президентом США Джо Байденом та його дружиною Джил.

Аудієнція включала почесну варту та чаювання з монархинею.

Зустріч відбулася наприкінці саміту G7, який цими днями проходив у Корнуоллі.

Подружжя також бачилося з Єлизаветою ІІ у п’ятницю, на офіційному прийомі для лідерів «Групи семи».

Байден – 12-й президент США, з яким Єлизавета ІІ зустрілася як монарх.

У 2019 році вона приймала у Букінгемському палаці його попередника Дональда Трампа.

Першим президентом США, якого зустріла Єлизавета, тоді ще в якості принцеси, був Гаррі Трумен. Це сталося у 1951 році. В якості королеви вперше вона зустрілася з Двайтом Ейзенгауером у Білому домі у 1957 році.

Відтоді вона зустрічалася з усіма обраними лідерами США, за винятком Ліндона Джонсона.