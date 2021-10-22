Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні

Королева Великої Британії Єлизавета II провела ніч у лікарні вперше за багато років після того, як скасувала офіційну поїздку до Північної Ірландії, і лікарі порадили їй відпочити.

95-річна королева повернулася до Віндзорського замку 21 жовтня, провівши ніч перед тим у приватній лікарні в центрі Лондона, повідомив Букінгемський палац.

«Після рекомендацій лікаря відпочити протягом кількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для проведення деяких попередніх досліджень, сьогодні (21 жовтня – ред.) в обідній час повернулася до Віндзорського замку і залишається в доброму гуморі», – йдеться у заяві палацу.

У палаці повідомили, що медики порадили королеві відпочити, і що її хвороба не пов’язана з COVID-19.

Раніше цього тижня королева Єлизавета II провела прийом у Віндзорському замку для керівників бізнесу, що було частиною її напруженого графіка. Тоді королева була здоровою, щасливо посміхалася, зустрічаючи гостей, зокрема Білла Гейтса, співзасновника і колишнього генерального директора Microsoft.

Королева Єлизавета є найстаршим у світі монархом і править найдовше. Вона зійшла на престол у 1952 році. Принц Філіп, її чоловік, з яким вони прожили у шлюбі понад 70 років, помер на початку цього року у віці 99 років.