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Новини | Коронавірус

Букінгемський палац: королева Єлизавета має легкі симптоми COVID-19

Королева Великої Британії під час відзначення 70 років на троні, 2 лютого 2022 року

95-річна королева Великої Британії Єлизавета II 20 лютого здала позитивний тест на COVID-19, але Букінгемський палац заявив, що вона має лише легкі симптоми захворювання.

Британський монарх, яка відзначила 70 років на троні на початку цього місяця, вакцинувалася вже тричі.

Впродовж наступного тижня вона продовжить виконувати «легкі» обовʼязки в королівській резиденції у Віндзорському замку, повідомили в палаці.

За повідомленнями, британський уряд планує цього тижня скасувати вимогу щодо ізоляції людей з COVID-19 щонайменше на пʼять днів.

Кількість щоденних інфекцій у Великій Британії скоротилася, а смертність останнім часом зменшилася, хоча десятки тисяч людей зараз перебувають в ізоляції, як того вимагають встановлені урядом норми.

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