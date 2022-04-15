Єрмак обговорив «перспективи мирних переговорів» із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів консультації з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном та національним радником з нацбезпеки Великої Британії Стівеном Лавгровом.

Про це він повідомив 14 квітня в своєму твітері.

«Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини російського агресора. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага – механізму безпекових гарантій для України», – повідомив він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив 12 квітня, що переговори з Росією продовжуються в онлайн-режимі в робочих підгрупах, але йдуть важко.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в «глухий кут» після зустрічі делегацій у Стамбулі і після «провокації» в Бучі (так він називає виявлення масових випадків загибелі цивільних жителів).

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Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

2 квітня голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив про готовність з українського боку до обговорення президентами України і Росії проєктів угод, які попередньо обговорили переговорні групи у Стамбулі.