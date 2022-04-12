Переговори з Росією зараз проводяться в онлайн-режимі, але важко – Подоляк

Переговори з Росією продовжуються в онлайн-режимі в робочих підгрупах, але важко. Про це в ефірі Свобода Live заявив Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України.

«Емоційний фон змінився...Зараз переговорний процес відбувається в онлайн-форматі на рівні робочих підгруп. Обговорюються юридичні аспекти. З точки зору комунікації – тяжко..», – сказав він, відповідаючи на запитання про комунікацію з російською стороною після виявлення фактів масових вбивств на Київщині.

За його словами, безумовно, потрібна буде зустріч президентів.

«Тому що лише на рівні президентів можна вирішити принциповий спір між Україною і Росією, зупинити війну. Але для того, щоб ця зустріч відбулася потрібно мати певні позиції. Для України певні позиції чіткі – ми маємо довести, що вміємо воювати, ми це вже довели; що Росія буде втрачати дуже багато, не лише в санкційному, економічному сенсі, а й на полях битв. І коли це все матимемо, на переговорах буде значно простіше відстоювати свою позицію», – зазначив він.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в «глухий кут» після зустрічі делегацій у Стамбулі і після «провокації» в Бучі (так він називає виявлення масових випадків загибелі цивільних жителів). Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

2 квітня голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив про готовність з українського боку до обговорення президентами України і Росії проєктів угод, які попередньо обговорили переговорні групи у Стамбулі.