Росія заборонила вʼїзд премʼєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону

Міністерство закордонних справ РФ заборонило вʼїзд до Росії прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Москва вдалася до таких дій у відповідь на санкції Великої Британії, ідеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства 16 квітня.
Окрім Джонсона до «чорного списку» потрапили ще кілька британських міністрів, зокрема міністерка закордонних справ Елізабет Трасс і міністр оборони Бен Воллес.
Також в'їзд до Росії закрили колишньому премʼєр-міністру Великої Британії Терезі Мей. Загалом візові обмеження запровадили щодо 13 людей.
Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії. Минулого тижня офіс премʼєр-міністра Бориса Джонсона після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Велика Британія надасть Україні 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні комплекси.
Зеленський за результатами переговорів із Джонсоном закликав до «ще більшого тиску» на Росію з наданням українцям допомоги в «обороні, а також у санкціях». Інші країни мають наслідувати приклад Великої Британії, сказав Зеленський, додавши, що настав час «запровадити повне ембарго на енергетичний сектор Росії, збільшити поставки зброї Україні».
Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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