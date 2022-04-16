Росія заборонила вʼїзд премʼєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону

Міністерство закордонних справ РФ заборонило вʼїзд до Росії прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Москва вдалася до таких дій у відповідь на санкції Великої Британії, ідеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства 16 квітня.

Окрім Джонсона до «чорного списку» потрапили ще кілька британських міністрів, зокрема міністерка закордонних справ Елізабет Трасс і міністр оборони Бен Воллес.

Також в'їзд до Росії закрили колишньому премʼєр-міністру Великої Британії Терезі Мей. Загалом візові обмеження запровадили щодо 13 людей.

Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії. Минулого тижня офіс премʼєр-міністра Бориса Джонсона після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Велика Британія надасть Україні 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні комплекси.

Зеленський за результатами переговорів із Джонсоном закликав до «ще більшого тиску» на Росію з наданням українцям допомоги в «обороні, а також у санкціях». Інші країни мають наслідувати приклад Великої Британії, сказав Зеленський, додавши, що настав час «запровадити повне ембарго на енергетичний сектор Росії, збільшити поставки зброї Україні».

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.