Жоден корабель під прапором РФ не зайде в американський порт – Байден

Сполучені Штати забороняють російським кораблям заходити в американські порти, заявив президент США Джо Байден.

«США заборонить пов'язані з РФ судна, як це зробила Європа. Тобто жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узбережжі», – сказав Байден.

За його словами, це дуже важливий крок для того, щоб Росія не змогла скористатися світовою економічною системою.

Останній пакет санкцій ЄС, оголошений на початку квітня, передбачає закриття портів ЄС для російських суден. Проте від таких обмежень убезпечені кораблі, які перевозять енергетичні продукти, харчі та іншу гуманітарну допомогу.