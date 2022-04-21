Росія наближається до суверенного дефолту – Wall Street Journal

Суверенний дефолт Росії став імовірнішим після того, як 20 квітня американські регулятори ринку облігацій оголосили, що Кремль не виконав своїх зобовʼязань з обслуговування державного боргу Росії, запропонувавши кредиторам відсоткові виплати за доларовими облігаціями в рублях. Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

Платежі в рублях були зроблені 6 квітня після того, як американський банк JPMorgan відмовився перевести власникам російських облігацій 649 мільйонів доларів, які перебувають на заморожених через санкції рахунках Центрального банку Росії. Якщо Росія не виплатить цю суму до 4 травня, часу закінчення так званого пільгового періоду, вона формально опиниться у стані дефолту. Борги, які Москва відмовляється обслуговувати, становлять 6 мільярдів доларів.

Міністерство фінансів Росії заявляє, що воно виконало зобовʼязання, спробувавши виплатити відсотки за боргами в рублях.

Інвестори, які купують страхові інструменти, що захищають власників російських державних облігацій у разі дефолту, оцінюють його ймовірність у 93 відсотки.