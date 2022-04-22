Війська РФ зосередили до 25 батальйонних тактичних груп на Ізюмському напрямку – Генштаб 

Російські військові зосередили для ведення бойових дій на Ізюмському напрямку до 25 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил РФ, повідомив Генштаб ЗСУ.

«Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитися на досягнутому рубежі», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку війська РФ силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського і північного флотів продовжують частково блокувати Харків, обстрілюють підрозділи українських військ і об’єкти критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські загарбники протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення, наголосили у Генштабі.

«Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та силами до батальйону намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне. Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське і Попасна. Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що одночасно РФ посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку.

«На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції», – повідомили в командуванні.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, на Волинському і Поліському напрямках війська РФ активних дій не проводили, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

«Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів», – наголосили у Генштабі.

19 квітня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів повідомив, що наступальні операції армії РФ в районі Ізюма та Донецька є «прелюдією до більш масштабних атак». За його даними, РФ зосередила в Україні 78 батальйонних тактичних груп.

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня під час вечірнього звернення заявив, що Росія відкинула пропозицію великоднього перемир’я.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб провести безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.

Він пропонував запровадити «великоднє перемир’я» з четверга і до неділі, 24 квітня – дати, коли християни східного обряду святкуватимуть Пасху. Втім війська РФ продовжили здійснювати обстріли, що завадило евакуаційним та гуманітарним коридорам.