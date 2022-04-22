ЗСУ за добу знищили 15 повітряних цілей РФ – командування

Українські військові за добу уразили 15 повітряних цілей збройних сил Росії, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Крім того, збили три літаки і три вертольоти.

«Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська і один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил. Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 і Су-35», – йдеться в повідомленні.

«Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 і вертольотом Мі-8. Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці. Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів», – додали в Командуванні Повітряних сил.

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 21 тисячі своїх військових, а також, зокрема, 172 літаки, 151 гелікоптер, 166 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».