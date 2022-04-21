Генштаб ЗСУ: Росія втратила близько 21 тисячі своїх військових у війні проти України

Росія у війні проти України втратила близько 21 тисячі своїх військових, повідомив вранці 21 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

Інші втрати РФ у війні, за даними Генштабу, такі:

829 танків

2118 бойових броньованих машин

393 артилерійські системи

136 РСЗВ

67 засобів ППО

172 літаки

151 гелікоптер

1508 одиниць автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

166 БПЛА оперативно-тактичного рівня

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються», – додали у Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».